La imagen la subió el famoso en su cuenta de Instagram, luego de que circulara la noticia de su retiro del matutino.

En la toma se ve el carné que tuvo en el canal y en esta resaltó la fecha de vencimiento: enero 30 de 2019, pero además le escribió encima: “Gracias Caracol”.

Ese agradecimiento también lo expresó Mauricio en otra publicación que acompañó con una foto de él al lado de las compañeras que tuvo en el programa, Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto y Mónica Rodríguez.

“No me gusta decir adiós, me gusta decir hasta pronto, me gusta decir gracias. Así que gracias mi programa querido @diaadiacaracoltv, gracias a mis compañeras […] Gracias @dagogarciaprod. Gracias siempre @sampedroharry. Espero regresar pronto, estarán en mi corazón toda la vida“, dice parte del post.

Cabe reiterar que Mauricio no es la única baja que tendrá ‘Día a día’. Pulzo pudo confirmar que Mónica Rodríguez también salió. No obstante, ella no se ha referido directamente al tema, ni siquiera en sus redes sociales, donde ya modificó la información que tenía relacionada con dicho matutino.

Aquí las publicaciones de Instagram con las que el presentador se despidió de Caracol, canal en el que de todas formas volvería a aparecer en unos meses, porque él hace parte del elenco de ‘Las muñecas de la mafia’, cuya segunda temporada está programada para salir al aire este año.