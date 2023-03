Falta poco para que la edición 2023 de El Desafío The Box de inicio en las noches del Caracol Televisión. Esta producción, que lleva más de 19 años entreteniendo a los colombianos, ha permitido quedarse en el recuerdo de los televidentes.

Andrea Serna, quien será la presentadora de esta versión reveló que trabajar en este tipo de producciones no solo conlleva un manejo de su cotidianidad familiar, sino también una preparación física. “Desde que presenté el primero en Cap Cana le puse mucha más intensidad a este asunto, ya con otros objetivos deportivos”, puntualizó Andrea.

Este reto lo han experimentado otros 10 famosos presentadores. Te contamos qué ha sido de su vida y quiénes han sido las celebridades que han dado vida a El Desafío durante su historia.

Presentadores en la historia del ‘Desafío’, de Caracol Televisión

Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco es una de las presentadoras más recordadas de este ‘reality’ de Caracol Televisión. Ella estuvo en las versiones desde 2004 al 2016, aunque durante 2007, 2009 y 2010 otros famosos la reemplazaron en esta labor.

Después de esta faceta como presentadora de este programa, volvió a la actuación y se vio en producciones como Narcos de Netflix. También se ha desempeñado como columnista, retomó sus estudios de Filosofía y se ha convertido en un referente de la opinión pública del país por medio de sus redes sociales.

Víctor Mallarino

El actor y director de televisión, Víctor Mallarino, fue el encargado de reemplazar a Margarita Rosa de Francisco en la presentación de El Desafío durante los años: 2004, 2009 y 2010.

Tras su participación como presentador, Víctor Mallarino volvió a la actuación en producciones como: La teacher de inglés, Garzón y otras más. Además, a su cargo estuvo la dirección de La ley del corazón. Hace poco, Víctor hizo parte del elenco de Cochina envidia, de Prime video.

Juan Pablo Llano

Juan Pablo Llano fue el presentador en 2007. El actor y modelo se visto en el elenco de La nocturna. Está casado con la también modelo Catalina Gómez y tiene dos hijos y, recientemente, destapó incómodo momento que vivió.

Lina Marulanda

La edición de El Desafío 2007: la guerra de las generaciones, fue con Lina Marulanda en compañía de Juan Pablo Llano. Luego de esta participación, la modelo se dedicó a proyectos personales y en 2010 falleció. Hoy en día su historia es recordada por famosos como Iván Lalinde, presentador de Día a Día, quien asegura que “todavía se le aparece”.

Taliana Vargas

La ex Señorita Colombia presentó este reality en el año 2019. Luego mostró su talento como actriz al hacer parte de: Chepe fortuna y Rafael Orozco, el ídolo.

Está casada con el empresario vallecaucano Alejandro Éder y tiene dos hijos. Hace poco, contó en exclusiva a Revista Cromos su lucha con el vitiligo.

‘Toya’ Montoya

Su participación en El Desafío se dio en los años 2010 y 2011. La ‘Toya’ Montoya’ es recordada por su trayectoria en el mundo del modelaje. Hace poco contrajo matrimonio con el modelo Luis Martín en la playa.

Juan Ignacio Velásquez

Hizo parte de este programa en 2011. Luego presentó Noticias Caracol y actualmente hace parte de la Gerencia de Entretenimiento de Caracol Televisión. También se le vio como actor en El hijo del Cacique.

Catalina Aristizábal

Catalina Aristizábal acompañó a los televidentes de esta competencia en dos oportunidades: 2017 y 2018. Después se dedicó a sus emprendimientos asociados al sector de bienestar y belleza.

Está casada con el exjugador de fútbol Lucas Jaramillo y tiene dos hijos.

Melina Ramírez

Durante 2017, Melina Ramírez no solo presentó este reality. Durante esa temporada conoció, al entonces, concursante Mateo Carvajal con quien tendría a su hijo Salvador. También fue presentadora de Yo me llamo y Bingos felices.

En 2021 se comprometió con el actor Juan Manuel Mendoza.

Camila Avella

Camila Avella solo presentó en 2018. Se ha dedicado a su faceta de creadora de contenido digital, diseño de joyas y le encanta los temas de moda. Se casó con Juan Moore y tiene una hija.

Actualmente es Miss Universe Casanare 2023.

Daniela Álvarez

Daniela Álvarez fue la anfitriona en 2019. Luego de esta participación enfrentó problemas de salud que la llevaron a que le amputaran una de sus piernas. Pero en 2021 regresó a ser parte del equipo de El Desafío The Box. Tras decidir dedicar tiempo a su rehabilitación, Gabriela Tafur llegó a ocupar su lugar en el programa.

Gabriela Tafur

La ex Señorita Colombia ha sido la coequipera de Andrea Serna en las últimas dos ediciones de El Desafío The Box. Actualmente es novia de esteban Santos, hijo del ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos.

Andrea Serna

Este año Andrea vuelve a acompañar a los televidentes a vivir cada competencia. Esta versión será la última que se grabe en Tobia, Cundinamarca. La producción tiene contemplado cambiar la locación para 2024 y conmemorar la temporada 20 de este programa.