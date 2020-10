green

En la mencionada publicación, la intérprete de ‘Sorry not sorry’ expuso un video en el que se ve un objeto luminoso moviéndose de forma rápida en el cielo y cerca de este se producen destellos de color verde; no obstante, no se logró identificar la forma del ovni.

Demetria Devonne Lovato, como se llama la cantante que terminó con su compromiso en septiembre, también posteó 3 fotos: en la primera se logra ver un poco más al objeto brillante, la segunda es una toma del cielo y luces azules a los lados, y la última es la toma de un objeto azul.

Para soportar las imágenes, Demi Lovato aseguró en un escrito que ha estado avistando ovnis y que el mencionado contenido son sus pruebas, que es algo “que ya no se puede ignorar y debe compartirse de inmediato”.

“Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado, no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos, tanto en el cielo como a metros de mí”, añadió la cantante estadounidense.

Parece que la también actriz ha estado visitando el parque nacional Joshua Tree, de California (Estados Unidos), junto a un grupo de personas, dirigidas por el doctor Greer, experto en ovnis, que compartió su conocimiento con ella.

La intérprete de ‘Sober’, que estuvo a punto de morir en 2018 a causa de una sobredosis de opioides, aclaró que está segura de lo que vio y siente que se pudo comunicar con los extraterrestres.

“Si logramos que el 1 % de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestos gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiaríamos los hábitos que destruyen nuestro planeta”, añadió la artista.

Ante las declaraciones de Demi, que hace meses recordó cómo les contó a sus padres que es bisexual, varios han asegurado que sí existe vida fuera de la tierra, pero otros le preguntaron si se encuentra bien, pues les parece descabellado lo que dijo.

Esta es la publicación, que cuenta con más de 336 mil ‘likes’, incluido el de la empresaria Paris Hilton: