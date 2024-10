Dayana Jaimes no está pasando por el mejor momento luego de que le llegara un mensaje de texto en el que le decían que iba a recibir un tipo de beneficio para poder pagar una deuda que tenía pendiente.

Ella, sin pensar en más, le dio clic al link y, supuestamente, le arrojó la página oficial de su línea móvil. Según decía el mensaje, si ella pagaba ahí mismo podría recibir un tipo de descuento, por lo que ella pensó que era buena idea y decidió seguir el proceso.

Todo iba bien hasta que llegó al paso del pago, cuando trató de hacerlo por PSE y Nequi. Ella llenó todos los datos, pero a la hora de verificar la clave dinámica con la que ya cuentan este tipo de aplicaciones. Sin embargo, a seguir con este pasó le aparecía clave incorrecta.

Ella lo intentó tres veces en general, y cuando ella pensó que no se le había debitado nada, fue cuando se percató del descuento de plata en su cuenta. Se comunicó con la entidad bancaria para poder si podía solucionar algo, pero definitivamente no logró recuperar ni un solo peso.

“Nunca me imaginé que me podía suceder, pero bueno, me sucedió. No sé qué me pasó, yo soy una mujer que le pone malicia indígena a todo”, afirmó Jaimes.

Aprovechó la oportunidad para prevenir a sus seguidores para que no cayeran en esta modalidad de robo que es tan común. Además, añadió que nada era regalado, por lo que se percataran de los supuestos descuentos, sobre todo cuando se tratan de deudas con bancos.

