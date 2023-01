En medio de una dinámica a través de sus redes sociales en la que respondía mensajes de sus seguidores, Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, aclaró su situación amorosa.

A través de la opción ‘caja de preguntas’ de Instagram, sus más de 2 millones de seguidores pudieron aclarar sus dudas o simplemente ‘charlar’ con la también periodista que amablemente respondía.

En ese sentido, uno de sus seguidores lanzó una pregunta sobre si tenía pareja o si en su debido caso estaba conociendo a alguien. “¿Tienes novio o estás conociendo a alguien?”, citaba la persona.

A lo que Jaimes respondió que se encontraba tranquila y feliz, siendo estas dos facetas la única prioridad en estos momentos de su vida.

“Ni lo uno ni lo otro. No soy ese tipo de mujeres que anda buscando hombres, Dios sabe qué hay en mi corazón y por eso no me desespero”, indicó.