“Hoy queremos contarles que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar la relación de pareja. Sin embargo, del amor que nos tenemos están nuestros 3 hijos a los que siempre vamos a cuidar y amar”, compartió María Alejandra Manotas, expareja actual del actor y comediante Alejandro Riaño a través de su cuenta de Instagram.

Alejandro Riaño y su nueva pareja

Luego de que se confirmara la ruptura de la relación entre la creadora de contenido y el comediante, muchos se quedaron a la expectativa de las personas que llegarían a la vida de cada uno, pues si bien su matrimonio no fue un error, como ellos mismos lo han dicho, sus hijos harán parte de sus nuevas relaciones.

A través de un en vivo en su cuenta de Instagram, Riaño respondió algunas preguntas de sus seguidores y decidió hablar un poco más de su novia y de la relación que lo tiene tranquilo y enamorado.

“Feliz, tranquilo, fresco. Es un gran ser, eso es lo que hay que buscar, tranquilidad, un buen ser humano, que lo amen a uno, que lo cuiden y lo ayuden a crecer. Eso debe ser de parte y parte”, inició diciendo.

Después afirmó que desde que ella llegó a su vida le tiene mucho agradecimiento “obviamente con nuestras distintas formas de pensar en muchas cosas pero hablamos tanto de la vida que es uno de los seres más importantes que he conocido en mi vida en los últimos años porque tenemos eso, poder hablar desde lo profundo y caminar desde otro lugar pensando en cosas a futuro distintas a las que uno piensa siempre”.

En su conversación virtual con los seguidores confesó que al principio le costó entender si después de todo lo que había pasado “me merecía a alguien tan bueno. Fue difícil en un momento que se diera la relación porque ella también estaba pasando por muchos temas similares y también tenía muchos miedos. Ella tiene su hijo y pues yo con tres hijos también es complicado, pero la vida misma nos enseñó a cómo caminar ahí”.

“No creo que suba cosas con ella”

El comediante también dijo que algo que le gusta de ella es que no le interesan las redes ni publicar cosas constantemente “encontrar a alguien que valore el tiempo y que soltemos los celulares y que estemos nosotros y no le importe que la saquen en las redes o que se vuelva famosa es chévere. Eso a ella no le interesa pero al principio fue muy abrumador, es complicado que a uno le entiendan este mundo cuando no viven de esto, de las redes y de lo público”.

Dijo que las fotos o imágenes que han publicado con ella tapada es un tema de juego y de broma, sin embargo, al principio Riaño pensó que ella no quería que él la mostrara. “Ni ella ni yo nos tenemos que aguantar críticas o comentarios feos, entonces ahí lo entendí mucho mejor. Nos enamoramos de esto que tenemos, de nuestras conversaciones hasta muy tarde, cuando tenemos ese espacio sin hijos lo aprovechamos, hacemos cosas distintas y eso es muy enriquecedor”.

También contó que “realmente no creo que vayan a ver que suba muchas cosas con ella porque a la final es un tema público pero -va a sonar muy Juanpis pero es lobísimo-, me parece un poco jarto el tema de las redes, las revistas y todo eso es muy invasivo”. Agregó que “igual yo no soy de publicar cosas de mi vida personal, soy más de trabajo o de proyectos”.