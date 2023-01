Tras casi seis años de la trágica muerte del cantante vallenato Martín Elías, quien perdió la vida en medio de un accidente de tránsito cuando se movilizaba por la vía que atraviesa al municipio de San Onofre (Sucre), muchos se preguntan qué pasó con Dayana Jaimes, su exesposa.

(Le puede interesar: Hijo de Martín Elías reaccionó al daño que sufrió la tumba de su padre: “Nos duele”)

Recientemente, la viuda de ‘El Terremoto’ publicó en su cuenta de Twitter: “Sola, pero tranquila… y para mí la tranquilidad es prioridad y no tiene precio”, dando a entender que se encuentra soltera.

Sola pero tranquila… y para mí la tranquilidad es prioridad y no tiene precio. 🫶♥️ — Dayana Jaime (@Dayanajaime) January 8, 2023

Hace varios meses a la también empresaria la vincularon, amorosamente, con el influencer y comediante barranquillero Juanda Caribe, sin embargo, mediante una dinámica de historias en su cuenta de Instagram desmintió esta afirmación.

No obstante, no es la primera vez que sucede. Incluso, en otro momento, la periodista de profesión aseveró en sus redes sociales que en algún momento sostendrá una relación sentimental con alguien, pero que preferiría que no fuese cantante.

(Lea también: “Más respeto”: Dayana Jaimes dio detalles de estragos que sufrió tumba de Martín Elías)

“A Martín lo perdí cuando venía de cumplir un compromiso laboral. Prefiero que Dios me mande uno del común“, puntualizó.

View this post on Instagram A post shared by Dayana Jaimes (@dayanajaimes55)

Lee También

Por otro lado, en días pasados ‘La mona linda’ de Martín fue noticia nacional luego de que denunciara que unos fanáticos destruyeron la tumba del artista, ubicada en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar, para tomarse una foto.