Su papá, un estadounidense que se enamoró de su mamá en un viaje a Colombia, y su madre fallecieron en un accidente de tránsito que ellos sufrieron cuando transitaban en su carro por el puente de la calle 92 con carrera 30, en Bogotá.

Ese episodio, aseguró Quinn en la entrevista, es el mayor “trauma” de ella y sus hermanas, pues les cambió por completo la vida, a temprana edad; para entonces, la periodista tenía 25 años, y sus hermanas estaban saliendo de la adolescencia, por lo que tomó el liderazgo de la familia.

Pese a que no se privó de nada por ese rol que asumió, a veces piensa que no tuvo hijos porque estaba aburrida de “ser mamá” de sus hermanas. No obstante, tampoco soñaba con tener hijos ni era una de sus prioridades en la vida.

“Yo me enfoqué en mi carrera y en trabajar y también en estar pendiente de mis hermanas. Pero no soy de esas personas que mira atrás y dicen: ‘Yo no hice, yo no…’ A veces pienso por qué no tuve hijos. Y a veces pienso que estaba hasta aquí [cansada] de ser mamá. Es posible, pero nunca fue una prioridad en mi vida, no pasó y no tengo ningún problema en no haber tenido hijos”, declaró.

La comunicadora social, que vivió por varios años en el Tambo, Cauca, además, señaló que tiene a sus sobrinos, a los que ama y adora con todo su corazón y con ellos se siente completa.

Asimismo, indicó que aunque la pérdida de sus papás fue muy dolorosa, prefiere no hablar del tema para no “victimizarse” ni hacer que la gente le tenga pesar, pues no puede con eso, contó, y agradece la vida que tiene.

“Tengo una vida linda, gracias a Dios, maravillosa. Tengo salud, tengo hermanas, unos sobrinos que amo y adoro. Tengo una vida familiar muy llena de amor, muy cercana. Como dicen, te quitan por un lado, pero también te dan por el otro”, agregó.

Aunque no tuvo hijos, Quinn tiene once perros y apadrina a varios más, aseguró. Uno de sus consentidos es Toño, que vive con ella en su casa en Bogotá y con el que, incluso, ha viajado a otros países.

