La periodista contó en El Espectador que se fue a California a la casa de una tía (su papá era estadounidense) y posteriormente se mudó a con un tío, que vivía en San Francisco. Mientras tanto en Colombia, el narcoterrorista Pablo Escobar aterrorizaba al país con sus bombas y asesinatos.

Esa crítica situación por la que pasaba el país hizo que Quinn alcanzara un grado de nervios tan alto, por la preocupación que sentía por su familia, que le ocasionó una parálisis de su media cara, aseguró ella en el periódico.

Aun así, el papá de Quinn, que falleció en un accidente hace años, insistía que permaneciera en Estados Unidos para que “aprovechara” su doble nacionalidad.

Entonces, hubo un terremoto en San Francisco que la locutora de Caracol Radio vio como “un mensaje del universo”, según manifestó en el diario, y fue cuando se devolvió a Colombia, pese a la negativa de su papá.

“Y no me arrepiento ni por un instante de haberlo hecho pues esta decisión me dio la oportunidad de compartir unos años muy valiosos con mis papás y eso no lo paga nada, ni las mejores oportunidades”, concluyó ella.