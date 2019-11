Le sucedió en la finca que sus papás tenían el Tambo, Cauca, en la que vivió por seis años, con diversos animales, elementos de diversión como columpios y telescopios para mirar las estrellas, relató Quinn en El Espectador.

No obstante, su papá, estadounidense de nacimiento que se enamoró de su mamá de origen boyacense y se vino a vivir a Colombia después de que ella naciera en el país americano, se convirtió un líder de la región, contó ella en el diario, entre otras cosas, porque obsequiaba la comida que a ellos les sobraba.

Eso hizo que la guerrilla, que para la época hacía retenes y secuestraba gente, creyera que el extranjero padre de Quinn, Thomas Quinn, era adinerado y por eso lo empezaron a extorsionar, primero con comida y animales y luego, aseguró la periodista, con dinero. Así fue que se inició un rumor de que al papá de la locutora de Caracol Radio lo querían secuestrar, aunque esto, dijo ella, nunca se confirmó.

No obstante, el papá no quiso arriesgarse y le dijo a su familia, que ya no era de tres sino seis (por las tres hermanas menores de Quinn), que debían irse de la finca, solo con lo que pudieran cargar en las manos. Eso obligó a la periodista, que en ese momento era tan solo una pequeña de 8 años, dejar sus juguetes y su perro, por el que sufrió “el dolor más grande que cualquiera se pudo imaginar”.

“Yo entiendo perfectamente lo que vive un desplazado, nosotros lo experimentamos. Alguna vez hice una regresión consciente y reveló que ese fue mi primer gran trauma en la vida, el haber tenido que dejarlo todo para empezar de nuevo, lo que de alguna forma me volvió muy desprendida”, indicó la comunicadora.

Finalmente, la familia viajó a Bogotá y, por un tiempo, se quedó con unos familiares. De a poco volvieron a retomar el rumbo de sus vidas.