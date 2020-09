green

Daniella se encontraba en medio de un Instagram Live cuando uno de sus seguidores le preguntó si ya sentía su pierna derecha, pues ella comentó que la tenía dormida desde que sufrió la mencionada falla (por la que perdió parte de su extremidad izquierda), y desconocía cuándo volvería a tomar control sobre ella.

“No siento el pie. Trato de sentir el pie. Literalmente todavía sigue dormido, pero bueno, ahí voy“, explicó la también modelo, quien terminó llorando junto a Vicky Dávila en una entrevista que le concedió en agosto.

Respecto del estado de su pie y los esfuerzos que ha hecho para que regrese a su funcionamiento normal, Álvarez añadió que trata de sentirlo y controlar sus dedos, pero cuando intenta moverlo no consigue hacerlo: “No baja, no sube, no dobla”.

Cabe mencionar que la presentadora ha estado haciendo las terapias recomendadas por los especialistas y buscando su independencia en casa para mejorar su proceso de recuperación; incluso, hasta protagonizó la pasada portada de la revista Aló.

