“Yo toda la vida sí he sido muy trabajadora. Desde muy chiquitica. En el colegio vendía lo que fuera. Vendía en las unidades de mis amiguitas, puerta a puerta, obleas. Tuve un negocio de comidas rápidas. Administré un local de tecnología”, comentó Natalia Segura, nombre de pila de la también ‘instagramer’.

En los videos que compartió en sus historias, la paisa también recordó que llegar a donde está no ha sido fácil, pues se ha ido ganando el respeto, amor y reconocimiento de sus seguidores con mucho esfuerzo, así que le molesta que las personas piensen que lo que hace sencillo.

“He tenido que matarme el culo, entonces a mí no me vengas a decir que es fácil. Tú no sabes cuando yo comencé qué me tocaba hacer. Yo no podía tener vida social, no salía. Hacia videos de lunes a lunes. Uno se puede demorar un día entero haciendo un video, entre hacer el guion, grabación, edición. […] Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría”, detalló la creadora, quien le regaló un carrazo de cumpleaños a su hermano.

Con su explicación, la joven no solo defendió su trabajo, sino el de sus colegas, pues aunque no sea tan difícil como “otra profesión”, eso “no quiere decir” no sea complejo, solo que ellos tienen un proceso diferente y, si uno de los que la siguen creen que montan “en redes sociales estupideces”, lo mejor que pueden hacer es “dejar de seguir”.

Esta es al recopilación de sus historias, que ya no aparecen en su perfil pero fueron rescatadas por una cuenta de chismes: