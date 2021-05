green

Casi dos años después de la muerte de su padre, Daniela Ospina reveló un video inédito de un momento íntimo que vivieron en una reunión familiar en la que ella era la homenajeada por las personas que la estaban acompañando.

Allí estaba Hernán Ospina, papá de la antioqueña y del arquero David Ospina, quien está entre los convocados a la Selección Colombia para los próximos partidos de Eliminatorias.

Aunque la mamá de Salomé no contó en qué contexto sucedieron los hechos, sí mostró el video completo en el que su padre le da unas palabras de aliento y apoyo que aún ella guarda en su corazón.

“Sabes que yo te adoro. Eres mi niña. Estos logros que tuviste son fruto de tu esfuerzo. Te apoyo para lo que sea porque eres una persona muy divina, muy especial y te amo”, le dijo para luego sellar ese momento con un pico en la boca.

En la descripción de este video, Daniela reveló que pensó mucho en compartir esas imágenes que ha guardado por más de dos años, pero que este es un momento en el que ella lo ha pensado mucho.

“¿Por qué no me dijiste que la vida sin ti sería tan difícil?, ¿Por qué me dejaste tan rápido? No me cabe duda de que estás en un lugar mejor”, pero aquí en el corazón se te extraña”, escribió Daniela Ospina.

Aunque ella se radicó en Estados Unidos hace un tiempo y montó un negocio junto aliada con Aridna Gutiérrez, está viajando constantemente a Colombia. De hecho, hace una semana llegó al país para que Salomé compartiera con su hermano Samuel y el resto de los familiares de James Rodríguez, quien ha sido criticado en Inglaterra recientemente.

Daniela, por su parte, continúa enfocada en su faceta como empresaria y en sus redes sociales también ha mostrado que está cuidando su cuerpo porque también ha posado como modelo.

Este es el video que Daniela Ospina compartió en sus redes sociales y que ha recibido muchos comentarios positivos de sus seguidores, quienes tienen buenos recuerdos del hombre.