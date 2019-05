Luego de que decenas de usuarios en Twitter le recordaran a la presentadora que fue una de las que votó Iván Duque en las pasadas elecciones presidenciales, a propósito de la luz verde que dio el mandatario a la cuestionada práctica del fracking, Samper hizo un llamado a culpar a los verdaderos responsables, y no a quienes creyeron en él.

“La culpa de que Duque incumpla promesas de gobierno como la de que no haría fracking, es de Duque: no de quienes votaron por él”, se lee en parte del mensaje publicado por el autor de ‘Hola soy Danny’, quien más adelante habla específicamente de la rubia opita: “No culpen a los votantes de Duque (como Claudia Bahamón, quien estaba desencajada ante esta traición) por la falta de palabra de Duque: son víctimas, no culpables, de un engaño”.

La presentadora, por su parte, también respondió a quienes la señalaron en la red social, y aseguró que “da tristeza que no cumplan con su palabra”, refiriéndose al incumplimiento de palabra de Duque.