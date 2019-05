Al final de dicha pieza audiovisual se puede ver a Camilo besando apasionadamente a una morena de cabello crespo. No obstante, los cantantes y hermanos de Evaluna también lo hicieron con las modelos que los acompañaron.

A raíz de esto, la pareja de Echeverry aseguró a través de sus historias que no le molestó ese beso pues todo era parte del video e, incluso, afirmó que como la canción se llama ‘La boca’ era lógico que tenían que besarse con las mujeres que aparecían en dicha grabación.

“No tengo problema con eso, he visto los comentarios que le han puesto a Camilo y es una falta de respeto. Si a mi no me importa, no le tiene que importar a ustedes”, expresó Evaluna.

Seguido a esto, la también actriz compartió un video montaje en donde aparecen pedazos del momento del beso junto a los gritos a todo pulmón del actor Steve Carell, en una escena de la serie americana ‘The office’.

A continuación, el video de la canción ‘La boca’ y la reacción de Evaluna Montaner por estos besos: