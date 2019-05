La serie ‘Historia de un crimen: Colmenares’ se estrenó a primera hora del viernes 3 de mayo y, además de ser tendencia en Twitter, marca un difícil momento para la familia del joven estudiante de Los Andes, que revivió los duros momentos del Halloween del 2010.

Mientras veían el primer capítulo con la periodista de la W Radio, señalaron algunas inconsistencias, que citamos textualmente a continuación:

Jorge Colmenares (el hermano): “Ahí ya empezaron a mentir. Nunca, en ningún momento, mi mamá le regaló ese disfraz a mi hermano. Es más, a mi mamá no le gustó el disfraz que tenía mi hermano, de diablo, esa noche”.

Jorge Colmenares (el hermano): “Siento que están llenando a las personas que lo vayan a ver de mentiras, de un trato discriminatorio que no tenían hacia mi hermano, y menos a una persona que colaboraba, que era monitor, que era un líder, que los amigos querían ser como él, que yo quería ser como él. Ahí están es demostrando otras cosas, como si mi hermano estuviera buscando aceptación de las personas, cuando nunca fue así”.

Vicky Dávila: “Supuestamente, había un joven que había sido atacado a cuchillo y ustedes creían que podía ser Luis Andrés , ¿o eso no es cierto, esa parte?”

Oneida (mamá de Luis Andrés): “Eso no es cierto. Nosotros estuvimos fue en la [clínica] Country. Y en la Country había un muchacho como de la edad de ‘Luigi’, que me dijeron que estaba con alcolhemia y eso, y yo le decía que me lo dejaran ver, pero me pidieron el nombre de él y ya no era”.

Oneida: “Jorge [el hermano] también se iba a tirar conmigo. Él no me controlaba, sino que también estaba con la misma desesperación que estaba yo”.

Luis Colmenares (padre): “Estoy observando que ya como que encontraron el cuerpo. Es decir, ahí en la serie los bomberos llegan una sola vez, y los bomberos fueron dos veces. Vinieron a la madrugada, y después en la noche, que es cuando ella dice que si no bajan, ella baja”.

Mientras veían la serie, la familia destacó, sin embargo, el casting que hicieron para el papel de su hijo y otras verdades, como cuando comenzaron la búsqueda de Luis Andrés, como comentó el hermano del fallecido:

“Sí, eso también fue verdad. Cuando nosotros nos enteramos que mi hermano estaba desaparecido, yo me meto a Facebook y desde el perfil de él publico que mi hermano estaba desaparecido, que si alguien lo había visto, pues que nos avisara. Y ahí en la serie se ve cómo le notifican a los amigos y empiezan a ver la imagen y, efectivamente, a partir de ese momento fue que los supuestos amigos de mi hermano se empiezan a contactar conmigo, mientras, como se muestra ahí, junto con mi mamá estamos en la búsqueda en los hospitales”.

Todo el momento en que la familia Colmenares ve el primer capítulo de la serie de Netflix se puede revivir en el Facebook Live que hizo la W Radio, que aparece después del tráiler dela producción: