El resultado es, quizá, lo que la fanaticada de la serie de HBO habría esperado ver el pasado fin de semana, cuando cientos de televidentes expresaron su inconformidad por no poder ver bien lo que ocurría en la épica batalla contra los caminantes blancos.

El video, publicado en YouTube por la cuenta @Hivemind, tiene más de 450 mil reproducciones y en él se ve todo lo que ocurrió con más claridad, como expresaron varios internautas en la sección de comentarios.

“Gracias, hombre. Esto estuvo grandioso, no pude ver absolutamente nada durante casi todo el episodio”, “El héroe que necesitábamos” o “Gracias por esto. No entiendo por qué gastarías 15 millones de dólares en CGI para no mostrarlo” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la plataforma de videos.

Sobre la cuestionada oscuridad del capítulo pasado, Fabian Wagner, el encargado del tema en la producción, defendió la decisión del equipo: “[‘GOT’] siempre ha sido un ‘show’ muy oscuro y cinematográfico […] Tratamos de darles a los televidentes y fans un episodio ‘cool’ de ver. Sé que no estaba muy oscuro porque yo lo rodé”, le dijo a TMZ.