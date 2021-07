Carla Giraldo se ha convertido en una de las mujeres queridas y criticadas en ‘Masterchef‘, pues hacer parte de las cuatro ‘babys’ –conozca de dónde salió ese nombre– y sus peleas con Liss Pereira han marcado su participación en este programa.

La actriz fue muy criticada el último fin de semana por los televidentes y en el programa tuvo que ir a reto de eliminación. Aunque no le fue nada bien, un craso error terminó en la salida de Freddy Beltrán, quien se burló de sí mismo con un meme, además que Carla no perdió oportunidad para criticar a Liss.

La actriz antioqueña ha sido una de las mejores en la cocina y los jueces han reconocido su trabajo porque ha liderado varios grupos y ha hecho buenos platos.

Sin embargo, el último fin de semana fue la primera en ponerse el delantal negro, junto a Catalina Maya, y en el reto de eliminación tuvo un plato que no fue del completo agrado para los chefs.

(Vea acá: ¿Ninguna de las ‘cuatro babys’ de ‘Masterchef’ llegará a la final? Una lo dejó entrever)

A pesar de eso, Carla se sentía muy segura y confiada de que no saldría y en la charla con la cámara, sin la presencia de sus compañeros, ella soltó este mensaje.

“Yo sé que ustedes quieren que me vaya, pero yo me voy a quedar, yo no me voy a ir. ¿Quién dijo que a las bonitas las eliminan?”, expresó la actriz con su tono sarcástico.