‘Masterchef Celebrity’, que fue lanzado de manera improvisada en junio pasado por el Canal RCN, continúa generando bastante impacto en las redes sociales y varios usuarios lamentaron este domingo la eliminación de Freddy Beltrán.

El comediante se despidió de la competencia debido a que el pescado que preparó tenía una espina, un error que los jurados consideraron como grave. Sin embargo, el bogotano tomó su salida del programa con humor y creo su propio meme.

Lee También

Pese a que cometió un error en su último plato y constantemente estuvo con el delantal negro, Freddy se despidió del concurso gastronómico bastante emocionado. No obstante, a los que se les vio más afectados fue al grupo de humoristas del programa, del cual hacen parte Liss Pereira, Frank Ramírez y Diego Camargo.

“Freddy se va por una espina y para mí sería difícil sacarme esa espina. Mi compañera comediante (Liss) no me invita a su grupo, pero en su grupo salva a las que son sus rivales. ¿Cómo jugaste, Liss? No entiendo”, señaló la actriz.