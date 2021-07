El reciente capítulo de ‘Masterchef‘ dejó como eliminado al humorista Freddy Beltrán, uno de los participantes más queridos por los televidentes y por los propios participantes del ‘reality’ del Canal RCN.

El comediante dejó una espina en un pescado que preparó y los jurados no se lo perdonaron. Jorge Rausch le dijo que tal situación era inaceptable, teniendo en cuenta que ese elemento se puede convertir en peligroso cuando de comer se trata. Beltrán se despidió emocionado, pero a los que se les vio más afectados fue al grupo de humoristas del programa, del que hacen parte Liss Pereira, Frank y Diego Camargo.

Luego de que se concretara la salida de Beltrán, Carla Giraldo analizó la partida de él con un ácido comentario contra Liss Pereira. El planteamiento de la actriz partió de la base de que en el reto por equipos, en el que la comediante era capitana y debía elegir a sus compañeros, ella no incluyó a Freddy en su grupo, que finalmente fue el que ganó la prueba.

Pereira prefirió contar en su equipo con mujeres como Marbelle y Catalina Maya, que no son las más cercanas a ella, y que son muy buenas amigas de Giraldo. Ante ese escenario, Carla le pasó la cuenta de cobro a la estrategia de Liss.

“Freddy se va por una espina y para mí sería difícil sacarme esa espina. Mi compañera comediante (Liss) no me invita a su grupo, pero en su grupo salva a las que son sus rivales. ¿Cómo jugaste, Liss? No entiendo“, comentó con ironía Giraldo.

Ya solo quedan 10 participantes en ‘Masterchef’ y en un par de meses se conocerá quiénes serán los tres cocineros que protagonicen la gran final. Entretanto, se acentúan las tensiones entre el grupo de comediantes y el de las ‘cuatro babys’. Las integrantes de este último hablaron este fin de semana sobre la gran final del programa y dejaron entrever que ninguna estaría en ella.