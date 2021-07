El reciente capítulo de ‘Masterchef‘, que dejó como nuevo eliminado al comediante Freddy Beltrán, tuvo protagonismo de principio a fin de Carla Giraldo. La actriz tenía delantal negro y fue una de las participantes que tuvo que luchar por su permanencia en el ‘reality’ del Canal RCN.

Sin embargo, la actitud que tuvo Giraldo durante el episodio fue ampliamente criticada por la mayoría de televidentes del programa, a tal punto que la también modelo se volvió una de las máximas tendencias en Twitter a nivel nacional.

A algunos espectadores no les gustó que Carla insistiera tantas veces en que ella tenía entre ceja y ceja la victoria en ‘Masterchef’ que eliminaría a todos sus rivales. Otro grupo de seguidores del programa se mostró inconforme con la actitud de Giraldo segundos después de que se confirmara la eliminación de Beltrán.

La actriz ironizó con la estrategia que llevó a cabo Liss Pereira, ya que le pareció que por la falta de planeación de la comediante su amigo Beltrán terminó eliminado del programa. “Freddy se va por una espina y para mí sería difícil sacarme esa espina. Mi compañera comediante (Liss) no me invita a su grupo, pero en su grupo salva a las que son sus rivales. ¿Cómo jugaste, Liss? No entiendo“, comentó con tono desafiante Giraldo.

Carla celebró su permanencia en el programa y llegó a reconocer que mucha gente esperaba que ella se fuera, algo que se comprueba a simple vista con al revisar las publicaciones que se hacen en redes sociales contra ellas.

De igual manera, algunos televidentes rechazaron la actitud de Giraldo con el humorista Frank, ya que ella advirtió de una vez que buscará la manera de que el paisa salga del programa cuanto antes.

Lo cierto es que contra Giraldo se publicaron numerosos memes y críticas, en el que el factor común es el deseo de que la actriz no tenga éxito en ‘Masterchef’. Estas son algunos de los comentarios que se generaron luego del capítulo del domingo:

Ahora el nivel de toxicidad más alto se llamará: Carla Giraldo#MasterChefCelebritycolombia #MasterChefCelebrity — Camila Ospina (@CamilaOspina) July 26, 2021

Carla Giraldo: yo sé que no ven la hora de que me vaya

Yo: pic.twitter.com/A6DZZCwTnF — Valentina Ariza (@valentinariza5) July 26, 2021

Carla Giraldo: *habla*

Yo en corto: pic.twitter.com/hvUG0OHk9w — Andrés Garcés (@andresgarces__) July 26, 2021

Yo esperaba que mi crush me pusiera atención, pero ahora cambiaria eso solo por que saquen a Carla Giraldo de MasterChef pic.twitter.com/yciZovLIZm — Cristian Ramirez (@cristiandrp1509) July 26, 2021

El personaje más fastidioso que le ha tocado en la tv Colombiana a Carla Giraldo ha sido ella misma, en #MasterChefCelebrity — Camilo Carreño (@Ch_Carreno) July 26, 2021

Primera vez que veo Máster chef y ya entiendo porque odian a Carla Giraldo. — Xiomαrα🌼 (@XSN04) July 26, 2021

A partir de hoy voy a agradecerle a diosito todos los días que no soy hija de Carla Giraldo #MasterChefCelebrity — Laura No está (@lauraocampo99) July 26, 2021

El esposo de Carla Giraldo: ¿qué hacemos de almuerzo hoy? No seeee pero voooy a sacarlos a tooodsss… que fastidio su discurso todo el tiempo #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/eTVfxzfR0m — César Andrés López (@ceanlo70) July 26, 2021

Carla Giraldo no me puede caer más mal pic.twitter.com/sO5hM1qVHi — sofia (@sofiamc_) July 26, 2021