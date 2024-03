El veterano actor surcoreano O Yeong-su, conocido por su papel en la serie de Netflix “El juego del calamar”, fue declarado culpable de acoso sexual, informó el viernes un tribunal local, en un caso que remonta a 2017.

El intérprete, de 79 años, se convirtió en 2022 en el primer surcoreano en ganar un Globo de Oro al mejor actor de reparto en una serie por su interpretación de un anciano en la famosa serie distópica.

El actor fue condenado a ocho meses de cárcel en suspenso durante dos años, dijo a la AFP el tribunal del distrito de Suwon. La corte también le impuso efectuar 40 horas en un programa contra la violencia sexual.

Los recuerdos de la víctima y sus afirmaciones son “congruentes” y parece que “no pueden haber sido hechas sin haberlas vivido”, dijo el tribunal. O fue acusado en 2022 de acosar en dos ocasiones a una mujer, que no fue identificada.

“El juego del calamar”, una serie que imagina un mundo macabro en el que los marginados se enfrentan entre sí en juegos infantiles tradicionales que se vuelven mortales, se convirtió en el lanzamiento de serie más popular de Netflix, atrayendo a 111 millones de seguidores en menos de cuatro semanas tras su estreno en 2021.

Sigue siendo uno de los programas más populares de la plataforma. De acuerdo con información que se conoció desde 2022, Netflix está preparando la segunda temporada de la reconocida serie. Se especula con que podría salir al público este 2024. O estaría entre los actores.

