View this post on Instagram

Nada en la vida superará el momento en el que te vimos nacer. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Quería contarte que hoy en la madrugada soñé por tercera vez con mi papá. Dormía en mi cuarto de nuestra casa en Neiva. Alguien golpeó la puerta, abrí y era él. Tenía una camisa blanca, sus pantalones khaki, su reloj… Nos dimos un abrazo que aún despierta escribiéndote lo siento, cálido, fuerte, sentí hasta los vellos de sus grandes brazos y su olor quedó impregnado en mi piel. Mientras ese abrazo ocurría saliste del cuarto y le dije “papito abraza a samuel que está cumpliendo 12 años”. El gordo me dijo “abrázalo tú por mi”. Lo miré asombrada, no entendía porque no lo hacía él. Luego me miraste y comprendí que solo yo veía a mi papá. Caí en cuenta que ya no estaba, que era solo una visita especial. No quería soltarlo, le agradecí su visita, quise no despertarme. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Samuel te ha llegado un abrazo desde el Cielo. Abracémonos como tanto nos gustaba abrazar a mi papá, tu Gordo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Te amo infinito Samuel. Te amamos locamente. Felices 12 añitos. Ph @andresoyuela HM @malejocangrejo Styling @catalinaramirezm