Por eso hasta se convirtió en tendencia —pese a que no era la primera vez que exhibía su clítoris— , pues varios usuarios quedaron sorprendidos con el tamaño de su órgano de placer, al punto que le dijeron que parecía que tenía un pequeño pene y era transgénero.

Y aunque eso sucedió en septiembre, Esperanza solo habló fuerte en contra de esos comentarios este mes, cuando en Canal RCN le preguntaron al respecto.

“El clítoris mío no es lo suficientemente grande para ser un transgénero. Hubiera sido la mujer más feliz del mundo si Dios me hubiera mandado vagina y pene al mismo tiempo: ¿se imaginan el placer que uno puede tener no solamente de recibir, sino de dar?”, expresó, y más adelante agregó:

“Las personas que hacen ese tipo de comentarios es gente ignorante y que todavía está en el siglo pasado; en este siglo la gente todavía es mucho más abierta. La verdad no sé el escándalo… desde hace 10 años mostré mi clítoris en pantalla, mucha gente lo había visto; de pronto, son ignorantes que todavía no habían visto qué tipo de gallo tiene Esperanza Gomez”.

En sus declaraciones, la estrella de videos para adultos también manifestó su respeto, admiración y apoyo a las mujeres que en realidad son trans. “Porque están cada día superándose, demostrándole al mundo que ellas también tienen derechos”.