La vida amorosa de Shakira y Piqué sigue en boca de todos los seguidores de la cantante y exjugador del Barcelona F.C. Una variedad de fanáticos ha excavado en lo que hoy se encuentran haciendo cada uno de ellos tanto en sus carreras profesionales, como en el ámbito privado.

Esto ha repercutido en la pareja actual de Gerard Piqué, Clara Chía, pues, de la nada, se convirtió en una de las figuras más buscadas del entretenimiento. Además, ha tenido que recibir críticas y halagos de todas partes del mundo.

Esta situación, según una exclusiva de las periodistas Laura y Lorena Vázquez, del podcast ‘Mamarazzis’, ha ocasionado quebrantos de salud en Chía llevándola incluso, al hospital. Sin embargo, estos hechos no habrían impedido que reapareciera feliz al lado del exfutbolista.

Clara Chía reaparece junto a Piqué

“Desde que inició con su relación con Gerard Piqué, tuvo que ser atendida de urgencias en el hospital Quirón de Barcelona con un ataque de ansiedad. Es que la presión en las redes sociales después de la publicación del tema de Shakira y Bizarrap le está pasando factura”, indicó una de las periodistas.

A pesar de lo afirmado, Clara Chía parece estar mucho mejor e incluso, ha aparecido junto a Piqué. En un video que circula por las redes sociales marcado con el sello de Europa Press se puede ver a la pareja dentro de un vehículo sonriendo.

Inevitablemente, los periodistas en el lugar preguntaron por la situación de salud mental que estaba viviendo Chía, pero, la pareja se rio y evitaron responder la pregunta subiendo el volumen a la música del vehículo.

Esta sería la primera vez que Clara y Gerard son captados juntos desde que él “oficializó” su noviazgo al publicar en su cuenta de Instagram la primera fotografía como pareja.

¿Gerard Piqué intento regresar con Shakira?

La nueva canción de Shakira dice en una estrofa: “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”. Esta sería la confirmación que, en algún momento, el exfutbolista habría intentado reconstruir su familia.

Según el paparazzi Jordi Martin, una persona cercana a Shakira le habría llamado para confirmar dicha situación. De acuerdo con lo que cuenta el periodista, la pareja se separó en abril de 2022 y, tan solo un mes después, él le habría pedido reconsiderar la ruptura.

Al parecer, esto sucedió cuando él ya estaba con su nueva conquista, Clara Chía. Martin informa que la barranquillera le dijo no a la propuesta de regresar. ¿Se dio cuenta tarde Piqué del valor de Shakira?

Cabe resaltar que, según el periodista, Piqué y Clara Chía también estarían pasando por un mal momento. Sin embargo, siguen “más juntos que nunca”. De hecho, se ha podido ver como la mujer lo acompaña a una diversidad de eventos.