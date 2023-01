Una complicación que tuvo la novia de Gerard Piqué obligó a atención médica urgente hace poco, tema que se divulgó en medios de comunicación y por el que fue señalada Shakira.

Esa situación llevó a que muchos de los seguidores de Chara Chía y del exdefensa de Barcelona apuntaran contra la cantante colombiana algunos duros cuestionamientos en una tiradera.

De ahí, luego de que la intérprete de ‘Monotonía’ ha tomado medidas para estar lejos de la joven, un periodista presentó una información acerca del malestar que tuvo la española.

Lee También

Jordi Martin acudió a su cuenta personal de Twitter para presentar una versión acerca de la situación que llevó a urgencias a la actual pareja del padre de los hijos de la cantante colombiana.

“La crisis de ansiedad no viene por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver”, indicó el comunicador.