Desde los inicios de la relación de Shakira y Piqué, se conoció que, la barranquillera, no era de los afectos de sus suegros. De acuerdo con medios españoles, la relación con Montserrat Bernabeu, madre del futbolista, era complicada; al parecer, ella no estaba de acuerdo con que su hijo estuviera con una mujer mayor y mucho menos que no fuera catalana.

(Vea también: Ninel Conde se subió a tendencia de Shakira y metió picante en redes: “‘team’ empoderada”)

Pese a eso, fue la progenitora del deportista quien cuidaba a Milan y a Sasha cuando la barranquillera tenía algún viaje laboral. Según se dijo en los últimos días, al parecer, Montserrat estaría disgustada por las actitudes que ha tenido Shakira luego de su separación con el exjugador del Barcelona.

Fue una supuesta amiga de la exsuegra de la colombiana quien brindó esas declaraciones al programa español ‘Cuatro al día’. “Está durando todo esto demasiado. ¿Cómo quieres que esté la familia? Hay cosas que son injustas. Hablan de Monse, que si las suegras somos malas, pues esta es la mejor suegra que yo he conocido. Cuando Shakira se iba a sus conciertos, a no sé dónde se iba, con los niños, que eran bebés, y los tenía Monse. Los cuidaba Monse. Esto a ella le afecta mucho. Y no abrirá la boca, digo yo”, dijo.

¿Qué hizo Shakira por caerle bien a sus exsuegros?

Como sabía que no era de total afecto para la familia de su novio, la colombiana quiso hacer todo lo posible por encajar. Según el portal Vanitatis, para los progenitores del futbolista era muy importante el tema de la identidad y las raíces.

Por esa razón, al darse cuenta que ellos usaban el catalán para comunicarse, la colombiana decidió aprenderlo también viendo TV3. De igual manera, volvió a Ripoll, en Cataluña, junto a Piqué y sus hijos, para sentirse más cerca al entorno en el que, al parecer, le costó adaptarse.

Como si fuera poco, con tal de ganarse al resto de la familia, compró terrenos cercanos al suyo, para construirles casas tanto a sus padres, como a los de Piqué.

(Lea también: Maluquera de novia de Piqué fue por “motivo de peso” lejano a Shakira, según paparazzi)

¿Shakira no dejó entrar a su casa a Clara Chía en el cumpleaños de Sasha?

El pasado domingo 29 de enero, Shakira y Piqué le celebraron el cumpleaños número ocho a Sasha, su hijo menor, quien, al parecer, había pedido que estuviera toda su familia reunida que incluía, por supuesto, a sus dos padres y a sus abuelos.

Muchos pensaron que, como Piqué acababa de formalizar su relación con Clara Chía, la llevaría a la celebración donde tendrían un encuentro con la barranquillera. Sin embargo, todo parece indicar que la intérprete de ‘Music Sessions #53’ no la habría dejado entrar a su casa y, por ende, le habría tocado quedarse afuera. Piqué tuvo que entrar solo.