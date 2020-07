View this post on Instagram

En mi #tbt hoy quiero compartirles una de las etapas más felices de mi vida✨Mi alegría era relativa a mi tamaño (85kilos) me sentía plena como nunca, cero complejos, cumplía el sueño de mi vida😍Matías nuestro primer hijo tenía 1mes de vida y lo bautizamos en familia y con los amigos más cercanos🤍… Saben? Vernos así (Marzo de 2010) me hace reflexionar sobre que TODO es pasajero y que de cada etapa (hermosa o difícil) quedan lindos aprendizajes🤓Ya llevamos casi 4 meses de #quedateencasa … ♾El tiempo pasa ¿No?