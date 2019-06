View this post on Instagram

Aquí les dejo una parte de mi conversación con @gutierrezary . Llegó a mis oídos un chisme que se me hizo ridiculo y me duele ver cómo en Colombia la gente no puede ver a alguien tranquilo porque algo deben inventarse, que pereza esa manera de juzgar a las personas a diestra y siniestra sin tan siquiera haber cruzado algún día palabras con ellas. No se queden con lo que les dicen los medios o las personas. Tómense el trabajo de averiguar y no de replicar algo que escuchan porque en la mayoría de las veces es cuento. Cómo mujer grande que soy, apenas oí que dijeron que una relación se había terminado por mi culpa, lo primero que hice fue escribirle a la novia. Primero jamás me metería con alguien comprometido y segundo, a @gutierrezary la conozco hace muchos años, entrenábamos juntas donde @alexfitbox. Ariadna me parece una mujer de admirar y jamás le haría eso de quitarle a su amor ni a ella, ni a nadie. A mi me lo quitaron y yo si que se que es sufrir por amor, bastante me dolió cuando una mujer se metió en mi hogar, en mi familia. Jamás le haría eso a nadie. Habiendo tantoooooooos hombres en el mundo que se va a fijar uno en el de otra y menos siendo conocida. Que falta de ética, de moral, de principios, de valores!!!!!. Y cómo dice @gutierrezary : LA MALDAD NO TIENE LÍMITES!!! .