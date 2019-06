En una entrevista con ‘Lo sé todo’ le preguntaron a Elizabeth si era cierto que ella sostuvo un amorío con el DJ y por esto fue que se terminó el compromiso que la ex Miss Universo anunció en sus redes en febrero, a lo que ella respondió entre risas:

“A mí me habían llegado con ese chisme, de repente alguien me dijo: ‘Oye, que tu acabaste con un matrimonio’, yo le respondí: ‘¿Yo? ¿un matrimonio? ¿por qué yo iba a acabar con un matrimonio?’. A mi no me gustan los hombres casados, ni nada por el estilo”.