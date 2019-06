Iván Charria empezó a trabajar con Jota Mario como coordinador de piso de ‘Muy buenos días’. El presentador vio en él un personaje con el que pudo interactuar por muchos pasajes del programa matutino y, prácticamente, fue el que hizo posible que los colombianos conocieran al productor.

Después de ese programa, Charria pasó por ‘El Lavadero’ y ‘Fuera de lugar’, espacio que servía de antesala a los partidos del fútbol colombiano que transmitía hace años el Canal RCN.

El productor fue uno de los invitados especiales al homenaje que RCN emitió este domingo en memoria de Jota Mario y se mostró bastante conmovido con los mejores recuerdos que tiene del periodista. Sin embargo, la parte más emotiva del relato de Charria se dio cuando hizo referencia a lo arrepentido que está por no haberle agradecido personalmente a Jota Mario por lo importante que fue para su carrera profesional.

“Yo hoy definitivamente me arrepiento, me arrepiento mucho de no haberle agradecido. Gracias, le hubiera dicho gracias. Por esa desinteresada ayuda. La gente conoció a Charria por las tonterías que hacíamos. Él lo hizo. Le diría: ‘perdóneme por no habérselo agradecido en vida como se debía’”, confesó Charria entre lágrimas.

Este es el video del testimonio que entregó quien fuera compañero de Jota Mario en ‘Muy buenos días’: