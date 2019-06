Aunque en la imagen que circula en redes no se detalla la cara del conductor de televisión, la noticia ya es replicada en otros medios mexicanos como Vanguardia y Radio Fórmula.

De acuerdo con la información de TVNotas, hay además un testimonio de una de las personas que estaba en al discoteca gay en la que pillaron al presentador.

“La verdad es que no lo podía creer. Una cosa es lo que tanto decían y rumoraban de que era gay, de que lo habían visto en antros gais, que todo el mundo contaba que lo había visto haciendo tal cosa… y otra cosa es verlo. Hasta que no lo vi con mis propios ojos, no lo creí, y así es, ¡el mismísimo Daniel Bisogno estaba en un antro gay!”, habría dicho el testigo.

Según palabras del autor de la foto, Daniel Bisogno no trataba de ocultarse y, por el contrario, se paseaba por el bar “como si nada”.

Bisogno tiene una hija de 3 años llamada Michaela.