green

La edición 69 de Miss Universo se llevará a cabo el próximo 16 de mayo. En el concurso participarán mujeres con diferentes cualidades, costumbres y sueños. Sin embargo, hay una de ellas que a pesar de que no ha comenzado el certamen ha dejado huella y no precisamente por su belleza.

Chantal Wiertz, una mujer de 22 años que representará a Curazao en Miss Universo, padece de autismo, lo que en algunas etapas de su vida representó un obstáculo y una excusa para que la rechazaran, pero que se convirtió en una oportunidad para ser reconocida y admirada por muchos.

En diálogo con Noticias Caracol, la concursante envió un contundente mensaje de empoderamiento, empatía y aceptación. “Creo que siempre tenemos una historia diferente que contar, diferentes vidas y maneras de vivirlas. En mi caso, soy autista y lo digo: no me siento avergonzada de tener esta condición, que no me define como persona”, afirmo.

La mujer se dio cuenta de su trastorno hasta el año pasado, pues a pesar de que sus padres veían que sufría de algún tipo de alteración, no quisieron llevarla a un médico para que le hicieran algunos exámenes, ya que además de tener miedo de los resultados, en el colegio la rechazaban y no querían que la juzgaran más.

Chantal se ha convertido en la voz de la comunidad autista y siente que debe hacer algo para ayudarles. Actualmente es guía en un club equino en el que jóvenes y niños que padecen el trastorno realizan terapias con caballos.

Así mismo, les envió un mensaje a las personas con autismo, expresando que no estaban solos y que no siempre deben ser aceptados por todos ya que “al final del día uno sigue siendo la misma persona. Al final del día que la gente te acepte por ti”.

Aquí, algunas imágenes de Chantal Wiertz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chantal Wiertz (@chantal.wiertz)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chantal Wiertz (@chantal.wiertz)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chantal Wiertz (@chantal.wiertz)