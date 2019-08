La menor de las Jenner, que cumplió 22 años el pasado 9 de agosto, llegó a la ciudad italiana acompañada de Stormi, su hija; Travis Scott, su novio; Kris Jenner, su madre; Corey Gamble, novio de su mamá; Scott Disick, excuñado; y Sofia Richie, novia de este último.

Como ya se había conocido hace varios días, gracias a TMZ, la también influenciadora alquiló un superyate llamado ‘Tranquility’; para pasear en este lujoso vehículo durante un fin de semana se debe pagar más o menos un millón docientos mil dólares.

Durante la mañana, Kylie compartió en sus historias de Instagram algunos videos en los que mostró que fue recibida por la tripulación del yate, que le cantaron el tema ‘Happy birthday’, le llevaron una bandeja con copas y algunas velas tipo volcán.

También publicó el regalazo que le hizo su novio: una cadena con diamantes incrustados, que tenía como dije los labios que aparecen en el logo de ‘Kylie Cosmetics’; varios detalles rosa y blanco destacaban en la joya.

Esta es la grabación:

Además, la empresaria también mostró que en el vehículo había un enorme número ’22’ hecho con hortensias y girasoles; allí se tomó una foto. Toda una obra de arte.

Estas son algunas fotos publicadas:

Cabe recordar que el año pasado el rapero le regaló una cadena similar a Jenner, solo que en esa ocasión la pieza tenía varias mariposas, su costo sobrepasaba los 60 mil dólares.

Cuando la estrella de ‘Keeping up with the Kardashian’ se estaba subiendo abordo del avión que la llevaría a Capri fue captada junto a unas personas que llevaban un gran vestido de novia, por lo que se especuló sobre un posible matrimonio, pero fuentes de Us Weekly aseguraron que aunque tiene una relación muy sólida, no lo hará.

Se espera que en tan solo horas sus hermanas y el resto de amigos lleguen a Italia para la gran celebración, de la que se esperan más excentricidades y, por supuesto, mucho alcohol.