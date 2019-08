green

En un hecho bastante inusual, la Nasa tomó nota del verso “Si algún día te vas de casa, yo te llego a la @NASA, pido un cohete y voy directo por ti” y decidió enviarle sus reacciones a través de varios trinos su cuenta en Twitter, con invitación incluida. ¿Será en serio?:

Este es el primer tuit, en el que saluda a la artista en español y luego le explica, en inglés, en qué está trabajando la Nasa en el momento, uno de sus proyectos más importantes, que consiste en regresar a la Luna y llevar en ese viaje a una mujer hasta el satélite, por primera vez en la historia de las misiones espaciales.

“Hola, @KarolGmusic! ¿Dices que quieres un cohete? Nuestra cuenta de la Nasa en español te puede contar más sobre el cohete que estamos construyendo y que llevará a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna ¡en 2024!”, reza el trino, un proyecto conocido como Artemis.

¡Hola, @KarolGmusic! You say you want a rocket? Our Spanish language account @NASA_es can tell you more about the rocket we’re building that will send the first woman and next man to the Moon in 2024! pic.twitter.com/MGQCZCzvOQ — NASA (@NASA) August 6, 2019

Pero el trino que más llama la atención (y que la Nasa también publicó en Instagram) es el de esta invitación directa a la artista colombiana para que se embarque en la misión, y es donde uno se pregunta si dicha iniciativa se debería tomar de forma literal:

“¿Qué dices, @KarolGmusic? ¿Eres parte de la generación #Artemis que ayudará a la humanidad a explorar más allá de lo que jamás se haya hecho? ¿Te apuntas / Are you on board?

So, what do you say, @KarolGmusic? Are you part of the #Artemis generation that will help humanity explore farther than ever before? ¿Te apuntas / Are you on board? pic.twitter.com/vIKx0lTQrT — NASA (@NASA) August 6, 2019

Finalmente, viene la respuesta de la artista, que acepta gustosa la invitación y lo publica en Instagram:

“Siempre con ganas de llegar a la Luna, ya soy parte de la generación #Artemis… Ahora sí, ¡al infinito y más allá!”, publicó la artista.

El anterior mensaje indica que la historia continúa y que probablemente pronto oigamos noticias de la particular invitación de la Nasa, una agencia que no necesita hacer publicidad, pues mucha gente está pendiente de lo que hace.