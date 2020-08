green

Lasso, en diálogo con el programa ‘La Red’, explicó que es musulmán y que su religión, el islam, le permite tener hasta 4 esposas.

“Comienzo citando lo que dice el sagrado Corán. Dios allí les dice a los hombres: ‘Casaos con las mujeres que os guste, 2, 3 o 4, pero si teméis ser injustos con una de ellas con el peso de un átomo, quedaos con una, es mejor para vosotros’”, expresó el actor al mismo medio.

Carrel Lasso se defendió de las críticas diciendo que su religión le da la opción de tener más de una esposa, pero que si decide hacerlo, lo obliga a responder por las 2 de la misma manera. “No se puede tener a una feliz y a la otra triste, llorando”, agregó.

El artista, que tiene 2 esposas, también explicó que no todos pueden vivir en una misma casa porque cada mujer debe tener su propia vivienda. Por eso, porque el bolsillo no le da y porque no es fácil mantener ese estilo de vida, aseguró que no quiere tener una tercera esposa.

“En el islam el hombre no es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, excepto en su grado de piedad, dice el Corán. No es obligatorio que la mujer acepte la poligamia, es otra cosa que quiero aclarar. Muchos dicen que las musulmanas son unas sumisas, entonces tienen que aceptarla. No, la mujer no tiene la obligación de aceptar la poligamia”, zanjó Lasso en ‘La Red’.

#UstedQuéHaría

“La mujer en el Islam no es sumisa”. #CarrellLasso nos aclara que la bigamia no es obligatoria y si una mujer no lo acepta, no se le obliga a estar con su pareja. pic.twitter.com/rdKXgZn5TJ — La Red Caracol (@LaRedCaracol) August 9, 2020

Incluso, recordó que cuando llegó a Estados Unidos terminó con su esposa paraguaya, porque ella decidió no “compartirlo” más.

Para bajar las críticas que le llegan casi todos los días por redes sociales, Lasso señaló que a diferencia de otras religiones, en el islam no existe la palabra infidelidad.

“En el islam no existe la palabra infidelidad, sino la deslealtad. Sería por ejemplo que yo me consiga otra mujer y no le haga partícipe a la otra. Ahí la estaría engañando y no estaría siendo leal, porque como sea, ella me conoció y sabe que lo puedo hacer”, finalizó el actor en el programa de chismes.