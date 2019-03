View this post on Instagram

Por estos días me dicen El #Señor de las Señoras 🙌🏾 🧕🏻👳🏾‍♂️🧕🏻@fatimahalima @dil_nasren 🌹🌹Dijo Dios Altísimo: << Y entre sus signos está el haberlos creado esposas de vuestra misma especie, para que os sirvan de quietud; y dispuso entre vosotros el amor y la piedad. Ciertamente que en ello hay signos para la gente que reflexiona >> y cuando se enojen, Sed cordiales con ellas en cualquier caso y habladles en forma benévola, tal vez así ellas mejoren su actitud 🙌🏾🌹😘🙏🏾 y en cuanto a quien tenga dos Mujeres y no sea equitativo entre ellas al dividir su persona y sus bienes, en el día de la resurrección se presentará encadenado, con la mitad de su cuerpo encorvado, hasta ingresar al fuego 🔥