23. Cada año me gusta más cumplir años. Este definitivamente fue uno muy muy especial. Todo el día fue sorpresa y no puedo sentirme más amada. Estuve sin el celular ayer pero hoy he visto todos los mensajitos que me han mandado y no lo puedo creer. Amo caminar con ustedes. Gracias por tanto cariño. Soy tan afortunada de tenerlos. Mi amor, gracias por planear todo este día. Sé que sufres con las sorpresas pero no sabes cuánto más me enamoré de ti. Por más cumpleaños despertando a tu lado!!!!! 🍻Te amo. 💚 @marlenesalome @montaner, gracias por consentirme todos los días. Feliz día de parto jejej. Sé que soy la favorita. (No le diré a los demás). Los amo. Gracias. 23 aunque parezca de 13, 23. 🌻