“Khloé tiene la esperanza de que Tristan haya cambiado para siempre“, le aseguró al portal una fuente cercana a la estrella de ‘Revenge Body’, de quien también dijo ha estado junto al basquetbolista durante el periodo de aislamiento.

Según la información proporcionada al medio, Thompson prácticamente se mudó a la mansión que tiene la ‘influenciadora’ en Los Ángeles, en donde también está la pequeña True, que ya tiene dos años y nació luego del escándalo mediático que provocaron las múltiples infidelidades del deportista.

Todo indica que el hecho de que Tristan esté alejado de sus amigos y de las fiestas ha ayudado para que su relación con la integrante de ‘Kepping up with the Kardashians’ esté en su mejor momento. ¿Todo seguirá así cuando la normalidad regrese?

En las declaraciones que el informante dio al sitio especializado, también comentó que la empresaria quiere darle un hermano a su pequeña, pues siente que “tiene la edad perfecta”; mientras tanto, el jugador de la NBA está buscando cambiarse de equipo para estar cerca a su familia.

En 2018 la ‘gota que rebosó’ la paciencia de Khloé fue el hecho de que él, además de otras infidelidades, se hubiese ‘enredado’ con Jordyn Woods, exmejor amiga de Kylie, quien rompió lazos de forma definitiva con el clan Kardashian-Jenner.