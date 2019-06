green

Este es quizá uno de los episodios más esperados de toda la temporada, pues que Jordyn y Tristan se besaran hizo no solo que él terminara su relación con Khloé Kardashian, sino que Kylie Jenner le pusiera fin a su entrañable amistad con Woods, quien abandonó la mansión en la que vivían juntas.

Como queda claro en el jugoso adelanto que dio el programa E! Entertainment, después de que el jugador de la NBA y Jordyn tuvieron su encuentro fortuito en una fiesta, una amiga de Kim la llamó para informarle lo ocurrido y allí explotó la bomba.

“Mi amiga Larsa (Pippen) me llamó para decirme que una periodista estaba a punto de escribir una historia entre Jordyn y Tristan, que estuvieron en su casa tarde en la noche o hasta las 7 de la mañana. Dijo que era algo como que se besaron. Y yo estaba como: ‘Esto no puede ser verdad’”, comentó ‘Kiki’ ante cámaras.

Luego, apareció Kourtney junto a la empresaria; esta última llamó a sus hermanas Kylie y Khloé para tratar de entender lo ocurrido.

“Hablé con Jordyn. Es muy raro, no me está dando toda la información. Ella me dijo como: ‘Él estaba tratando de besarme y no puedo recordar si lo hicimos o no’. […] Al parecer, ella estaba sentada entre sus piernas, bla bla, bla. Le dije: ‘Si estas demasiado nerviosa para decirme algo, podrías enviarme un mensaje de texto’; ella me respondió: ‘Está bien, te llamaré en cinco minutos’. No me ha llamado, y eso fue hace 20 minutos”, explicó Khloé.

Kylie también se mostró sorprendida con lo que comentaron sus hermanas respecto de su mejor amiga y agregó: “Esta es la primera vez que escucho que ella estaba sentada en su regazo”.

Con lo anterior quedan varias dudas al aire sobre la versión que dio Jordyn para el programa ‘Red Table Talk’, de Jada Pinkett, pues aseguró que se besaron, pero esto fue algo que ocurrió cuando ella se iba a despedir, que fue algo muy superficial, y que jamás llegó a estar tan ebria como para no acordarse de lo sucedido.

A pesar de que esto apenas es un adelanto de lo que se verá el domingo 23 de junio, Jordyn ya se refirió al respecto y sugirió que posiblemente con este episodio todos se darán cuenta de cómo fueron las cosas y ella “brillará”, aunque el adelanto no la está dejando muy bien parada.

Este es el abrebocas: