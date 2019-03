Sin embargo, en esta ocasión el escándalo fue mayor pues Woods tenía una relación de amistad muy sólida con Kylie, que es media hermana de Khloé. Por esto, le concedió una entrevista a Jada Pinkett, quien abrió explicando: “Hay una familia que se siente traicionada por ti. Quiero darte la oportunidad de contar tu verdad”.

Ante lo anterior, la joven de 21 años aseguró que el 17 de febrero ella se encontraba cenando con algunos amigos y terminó junto a ellos en una fiesta, y tiempo después se dio cuenta de que Tristan estaba allí, pues cada uno estaba en su asunto. Pero varios quisieron continuar con la celebración en otro lado y terminaron en el apartamento del jugador de la NBA.

Respecto de la versión en la que testigos señalaron que ella se besó con Tristan y bailó para él, ella comentó entre lágrimas:

“Nunca le hice un ‘lap dance’ (movimientos sensuales sobre el regazo), ni tuvimos sexo. Estábamos todos sentados a su alrededor. Nunca fuimos a un lugar privado, a una habitación o un baño. Todos nos veían. […] En ese primer paso sí me equivoque, no me pregunté cómo me sentiría si alguien cercano a mí estuviera en la casa de mi ex o el padre de mi hijo. No pensé en eso”.

Aunque el panorama sí se vuelve comprometedor con esta confesión. Este fue el error que hizo que el clan Kardashian-Jenner le declarara la guerra:

“Estaba borracha, pero no hasta el punto de olvidarme de lo que estaba pasando. Cuando me iba, me besó. No hubo pasión ni nada, mientras salíamos solo me besó. Fue un beso en los labios, no lo hicimos, ni pasó nada. No creo que él tenga la culpa tampoco, porque yo me coloqué en esa posición, y cuando hay alcohol de por medio la gente mete la pata”.