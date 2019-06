El episodio que documenta lo que ocurrió al interior de las Kardashian-Jenner cuando explotó el escándalo de infidelidad saldrá al aire este domingo 23 de junio, por lo que Woods quiso dar unas declaraciones previo al nuevo capítulo de ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Sobre cómo piensa que la van a mostrar en el reality, la joven de 21 años dijo a Entertainment Tonight: “Con suerte, como yo, la verdadera yo brillará”.

Más adelante, Jordyn le dijo al medio que ha procurado avanzar con su vida y dejar atrás el drama: “La vida continúa. El dinero no para. El mundo no para. Y, espero que todo el mundo esté avanzando”.

Jordyn Woods añadió a ET que desde el incidente se ha estado trabajando mucho, “creo que nunca había estado tan ocupada”.