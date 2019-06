“La verdad es que la gente no se cansa de hacerle daño a uno. ¡Qué vaina! ¿no? Ahora está circulando una foto, que supuestamente soy yo, sabiendo que esta muchacha […] está toda raspada. El cuerpo lo tengo todo raspado”, dijo la artista desmintiendo ser la de la instantánea, y refiriéndose a las heridas que no le han sanado luego de su polémico accidente de tránsito y caso de agresión con el reguetonero Juan Mindiola en febrero.

“¡Me da ira! Entonces, dicen que soy yo la que se está besando con una mujer… y no soy yo. A mí me gusta un hombre, me mata un hombre”, agregó Del Castillo.