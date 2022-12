Tal como les pasa a muchas personas, que en la época navideña se excede comiendo y dándose gustos, Carolina Soto está pasando por una pequeña dificultad de salud debido a la gran cantidad de comida que han llevado al set de ‘Día a día’. Así lo contó el pasado miércoles 21 de diciembre de 2022, en una serie de historias de Instagram.

La vallecaucana, que cada tanto se sincera con sus fieles seguidores, esta vez sorprendió porque estaba empijamada desde muy temprano y no quería levantarse. En un principio dio a entender que estaba cansada y agotada, pero después contó lo que realmente le ocurría desde que estuvo en el programa mañanero de Caracol Televisión.

Mientras se escuchaba que uno de los hijos de Carolina estaba jugando y divirtiéndose, ella empezó a usar su celular para desahogarse y contar su estado de salud. Primero contando el desgaste que tenía y por qué estaba cerca de acostarse:

“Mija, 6 en punto y mírame. Ya estoy empijamada, metida en la cama… Ay, no, no, no, no, no. Siento como si me hubiera pasado una volqueta por encima, te digo, impresionante”

Y después llegó el momento de contar el problema estomacal que le causó la cantidad de comida de los últimos días:

“Mirá, es que estoy como maluca, como de la llenura. Todos los benditos días con esa comedera, Dios mío. Buñuelo, natilla, todo lo que llevan a ‘Día a día’. Hoy fue la tapa, impresionante, tengo todo aquí (señala su garganta). De verdad, me siento, uy, no, no, no, no, no. Me tocó llegar a tomarme un bicarbonato con limón, una pastillita que me tomo. Y me empijamé y me acosté, porque me siento mal”.