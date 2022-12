Junto con Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas, Carolina Cruz alegra las mañanas de miles de televidentes colombianos en el programa ‘Día a día’ del canal Caracol.

Además de ser una de las presentadoras más queridas, la ex de Lincoln Palomeque se ha destacado por su belleza, tanto que su paso por el Reinado Nacional de la Belleza que la dejó como virreina, marcó un antes y un después en su vida profesional. También ha triunfado como modelo de importantes marcas y en sus redes sociales sus fotos y videos, presumiendo su escultural cuerpo no se escapan de los elogios de sus fanáticos.

¿Por qué criticaron a Carolina Cruz?

Generalmente, lo que pasa con la presentadora vallecaucana suele convertirse en tendencia. Algunas veces por su comentada separación de Lincoln Palomeque, otra por lo que ocurre con sus dos hijos, Matías y Salvador, y otras, por lo que sucede en su carrera profesional.

En uno de las más reciente emisiones, Carolina se vistió para el programa con un enterizo de jean, conocido como ‘total denim’, de manga larga. Lo que más llamó la atención de los televidentes y usuarios de internet no fue precisamente eso, sino los zapatos que utilizó para complementar el ‘outfit’. Se trata de unos tacones negros y unas medias largas blancas, bastante visibles.

De acuerdo con algunos usuarios, esa pinta fue de “muy mal gusto”, y sin ningún tapujo, le dejaron comentarios criticándola e incluso, burlándose. “Ella siempre ha tenido poco gusto para vestir”, “siempre se pone unas pintas terribles”, “la viste el enemigo”, “la verdad es una mujer muy bella pero este año ha salido muy muy mal vestida”, “siempre mal vestida”, “como un payaso”.

Pese a esos malos comentarios, hubo algunos fanáticos que la defendieron y, a diferencia de los demás, la elogiaron por su atuendo. “Me encanta esa pinta, ella como siempre hermosa. La envidia es mejor despertarla que sentirla”, “Muy bien vestida, los zapatos hermosos. Uno se debe vestí r cómo se sienta bien”, “se ve brutal, rompiendo estereotipos”, “simplemente bella los zapatos están muy lindos”.

¿Por qué Carolina Cruz lloró en ‘Día a Día‘?

La actriz Aura Cristina Geithner estuvo como invitada en ‘Día a día’ y habló sobre su faceta como cantante. Durante su charla, también reveló algunos detalles de su vida personal, entre ellos, que hace poco su hijo Demian Dos Santos se fue a vivir a Australia.

“Fui en agosto. Como mamá latina dije: ‘No puedo dejar a mi hijo solito en esa soledad, yo me voy’. Fuimos a ver su escuela, visitamos ciertos lugares en 22 días para que él pudiera defenderse”, dijo.

También agregó que, al principio, no fue para nada fácil el proceso de dejar a su hijo al otro lado del mundo. “Les voy a contar algo superbonito. El primer día que nos encontramos, llegamos al apartamento, qué hermoso, hasta me da sentimiento. Se me sentó al lado, me puso la mano en su corazón y me preguntó si creía que él iba a ser capaz de sacar adelante el estudio”.

El relato fue tan conmovedor, que Carolina Cruz no pudo evitar las lágrimas y destacó la labor como madre de la actriz. “No pues, ya lloré. Le diste seguridad también, que esa es la labor de una mamá que es protectora y que ha estado presente. La labor de una buena mamá es enseñarle a ser libre y a enseñarle responsabilidad”.