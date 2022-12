Además de su talento, Carlos Vargas es reconocido por sus ocurrencias tanto en la pantalla chica (en ‘La red’), como en sus redes sociales.

En su perfil de Instagram tiene cerca de un millón de seguidores, quienes están pendientes de cada historia, foto y video. Precisamente, ellos han sido testigos de un viaje que está haciendo durante esta época de fin de año.

Hace unos días aseguró que volaría hacia Argentina y cumplió. “Yo amo la Navidad y estoy muy feliz porque me voy a Argentina como lo he soñado. Yo ya he ido por trabajo, pero no es lo mismo cuando uno va a pasear”.