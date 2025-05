Carla Giraldo, que arremetió contra su exesposo por falta de ayuda económica, aseguró en el pódcast ‘Flores de primavera’, que conduce la artista Juliana Velásquez, que quedó sorprendida con la capacidad de entendimiento que tuvieron sus hijos, de la decisión de terminar la relación amorosa con el papá de ellos.

La antioqueña manifestó que sus hijos en ningún momento hicieron preguntas incómodas y, por el contrario, solo se preocuparon porque ella estuviera bien.

“Nunca me han juzgado, nunca me han señalado y nunca me han preguntado por qué, sino si estoy bien. Para mí tener dos almas diciéndome: ‘Solo quiero que estés bien’, es como que no quiero nada más en la vida, solo quiero a mis hijos y que me abracen”, declaró.

Aunque inevitablemente la decisión de la separación cambia la dinámica de vida de los menores, ellos han sabido adaptarse y también han respetado las decisiones de sus padres.

“Hay felicidad, hay tranquilidad y hay espacios, entonces aprendí de ellos eso. Ese silencio y ese amor y el no preguntar qué pasó, sino: ‘¿Estás bien?’ es todo. Sobre todo el mayor”, agregó la presentadora de ‘La casa de los famosos’.

Tras su separación de Mauricio Fonnegra, con quien compartió 12 años de matrimonio y tuvo a sus dos hijos, Adrián y Damián, Giraldo habría encontrado el amor nuevamente en Roberto Asís Gedeón, un empresario y modelo cartagenero.

Los rumores sobre un posible noviazgo entre Giraldo y Asís comenzaron en noviembre de 2024, cuando fueron captados en actitud cariñosa durante un concierto de Manuel Medrano en el Movistar Arena de Bogotá. Las imágenes de los dos compartiendo un beso y bailando juntos rápidamente se viralizaron.

Roberto Asís es conocido por su estilo de vida sofisticado y su presencia en el mundo del modelaje y la fotografía. En sus redes sociales, Asís comparte imágenes que reflejan su pasión por los viajes, la moda y el bienestar. Además, mantiene una estrecha amistad con la ‘influencer’ Silvy Araújo, también cartagenera.

Carla Giraldo ha expresado abiertamente su afecto por Asís en sus redes sociales. En varias publicaciones de Instagram, la actriz le ha dejado varios comentarios amorosos que avivan los rumores sobre una relación amorosa entre ellos. Estas demostraciones públicas de cariño han sido bien recibidas por sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo y felicidad por esta nueva etapa en la vida de la actriz.

