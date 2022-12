Entre las novedades, confirmadas en la presentación de la nueva programación de Caracol, no solo está esa artista, sino Gabriela Tafur, del ‘Desafío’; Mábel Cartagena, creadora de contenido; Shirley Gómez, exprotagonista; Camilo Cifuentes, imitador; Juan Diego Vanegas, de ‘Día a día’; y‘ Piroberta’ y ‘Jhovanoty’, humoristas. El resto de famosos del formato son repitentes: ‘Lokillo’, ‘Boyacomán’, Melina Ramírez y ‘Don Jediondo’.

Este medio entrevistó a varios de ellos y les preguntó cómo fue que terminaron en el programa de viajes. Fue ahí que Lina Tejeiro contó lo del ‘padrino’ que tuvo, ‘Suso’, el ‘lustrabotas’ que encarna Dany Hoyos, como se puede escuchar en este video del canal de YouTube de Pulzo:

“La invitación la recibí por medio de ‘Suso’, que iba a ser parte de esta temporada —finalmente por su agenda tan apretada y sus ocupaciones no lo logró—”, fue lo primero que dijo la estrella de la actuación en Pulzo.

Luego, la celebridad contó detalles de cómo fue el mensaje del famoso de ‘The Suso’s show’ para preguntarle si quería entrar al programa de viajes de Caracol TV.

“Él me escribe un día y me dice: ‘Linis, mira, es que no sé si te interese, si te gustaría ir a ‘La vuelta al mundo’; por ahí propuse tu nombre para que vayas, depronto te vaya superchévere, es un proyecto muy ‘cool’”, relató la estrella de la televisión, que a esa invitación respondió: “Obvio sí, de una, yo feliz. Ojalá si me llamen y me tengan en cuenta, yo me voy de cabeza”.