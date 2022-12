A los fanáticos que no pudieron entrar al concierto les retenían el boleto, por lo que la emprendieron contra la empresa que emite los pases, que en los últimos meses ha sido señalada por este tipo de prácticas en conciertos de artistas como Dua Lippa, Harry Styles o Daddy Yankee.

Ante esta situación el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeso) de México, Ricardo Sheffield, dijo este viernes en redes sociales que la institución “ya solicitó un informe a Ticketmaster sobre el problema con los boletos de acceso al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca”. Además, pidió “a los consumidores afectados que formalicen sus quejas para atenderlas en los términos de la ley”.

También el estadio Azteca emitió un comunicado en el que se pronunció sobre la duplicación y falsificación de boletos para el concierto, después de que en el exterior del estadio y en redes sociales usuarios denunciaran que no los dejaron ingresar al concierto. En su nota, aunque aceptó la falta, el estadio se desligó de los problemas con los pases.

Asimismo, informó que trabajadores de Ticketmaster fueron notificados sobre falsificación de boletos para el evento, “situación que es totalmente ajena” al lugar. Además, dijo que para seguridad de los asistentes “se cancelaron dichos accesos” y exhortó a los afectados a interponer sus quejas directamente con Ticketmaster.

Esa compañía, anunció más tarde que reembolsaría el dinero a las múltiples personas que sí tenían tiquetes legítimos y no pudieron ingresar por el caos que se produjo:

El estadio estaba preparado para recibir a unas 80.000 personas pero dada la duplicidad de los boletos, la entrada se vio fuertemente disminuida. Los afectados se mantuvieron en el exterior del estadio Azteca para exigir una solución y cientos de los afectados intentaron entrar por la fuerza debido a su molestia ante la acción que padecieron.

Esto no es normal, vean la cantidad de personas a las que NO les permitieron accesar al Estadio Azteca para el show de #BadBunny y ni @Profeco ni los raterazos e INÚTILES de #Ticketmaster hacen nada. Se viene DEMANDA COLECTIVA MILLONARIA, ah, y no dejemos fuera a @Citibanamex pic.twitter.com/c98ja2Jwiu

— Trending News (@MonickHuitron) December 10, 2022