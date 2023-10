Juan Vélez, cantante de música pop puertorriqueño que ganó la cuarta edición del ‘reality’ Objetivo Fama de Univisión y Telefutura, confesó su experiencia amarga con la infidelidad ―tal como la cantante y actriz Diana Ángel―y señaló que trató de atentar contra sí mismo por esta situación.

En entrevista para ‘La red’ el artista contó que a su novia la llamaron a contarle que él estaba teniendo una aventura con una mujer en Cartagena.

“Ella me hace como una videollamada, obviamente estaba un poquito fiesto. Ella me dijo: ‘Ya la embarraste, llega de Cartagena y hablamos’. Yo digo: ‘No, no quiero llegar todavía’ No creía que las cosas fueran a ser tan radicales. No entraban las llamadas, nada. Cuando me di cuenta, estaba en Estados Unidos”, narró el cantante al respecto.

El artista reveló que su esposa decidió dejar su casa y llevarse su hijo con ella fuera del país. “Fue como de película porque yo llego a la casa y hay una foto de los tres que teníamos en Estados Unidos. Yo agarro la foto y digo ‘miércoles, ¿qué es esto?”, agregó sobre la situación de crisis.

Vélez señaló que entró en una depresión muy profunda tomó la peor decisión de su vida, pues comenzó a volver a tomar bebidas alcohólicas. Las circunstancias lo llevaron, entonces, a querer atentar contra su humanidad.

“Yo ya no sabía para dónde pegar y conseguí un arma. Llegaron dos personas y se hicieron a mi lado. Una de ellas, un sacerdote allegado, un amigo. En cierto momento cogí el arma, la mandé al pecho y disparé. La bala nunca salió”, contó.

Prosiguió contando que en medio de la desesperación volvió a cargar el arma y tratar de impactarse nuevamente, pero el sacerdote se le abalanzó encima para evitar que lograra su cometido.

Por último, acotó que su esposa y él volvieron a estar juntos y que recuperar la relación se basa en recobrar la confianza. “Eso ni siquiera es con palabras, es con hecho, hay que empezar a demostrar. Ella no es una persona que me esté constantemente llamando en videollamada o preguntándome con quién estas o con quién no”.

Cabe recordar que quien requiera ayuda porque ha pensado en atentar contra su vida puede comunicarse con la línea 988 a nivel nacional en Colombia.

